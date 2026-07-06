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سیل خروشان عاشقان و عزادارانِ قائد شهید، پیکر حضرت آیت الله العظمی (سیدعلی) خامنهای را برای پیوستن به خمینی بزرگ و یاران شهیدش بدرقه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور پُرشور و گسترده عاشقان و عزاداران آقای شهید امت برای تشییع پیکر مطهر آن بزرگوار در مسیرهای اعلام شده به اوج خود رسیده است بهگونهای که سوگواران رهبر فقید در خیابانهای منتهی به مسیر تشییع به دلیل شلوغی مفرط و نبود فضای خالی با دشواری روبهرو شدهاند.
در لحظه لحظه تشییع پیکر امام شهید، شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در خیابان و محوطه میدان آزادی هستیم، ازدحام امت داغدار چنان سنگین است که بسیاری از عزاداران و رهروان، به رغم اشتیاق فراوان، هنوز موفق به حضور در محدوده حرکت خودرو حامل پیکرهای مطهر نشدهاند و در حاشیه و مسیرهای منتهی به آن در صفهای طولانی انتظار میکشند.
مردم با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، تصاویر یادبود رهبر شهید، بیرقهای عزا و دست نوشتههایی که بیانگر ارادت آنان به مقام والای رهبرشهید است، در مسیر تشییع قائد شهید خود حضور پیدا کردهاند. سوگواران فقدان رهبر شهید با نوحه خوانی، تلاوت آیات قرآن و سردادن شعارهای حماسی، با خامنهای عزیز وداع میکنند.
فضای خیابانها و مسیرهای اعلام شده با حضور بیدریغ مردم لبریز شده و مردم در گوشه و کنار مسیر ایستادهاند تا فرصتی شود که بتوانند با امام مهربانیهای خویش وداع کنند.
بی نظیرترین مردم از سراسر جهان بر خودرو حامل پیکر آقای خود گرد هم آمدهاند تا ضمن تشییع و وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.
حضور حجت الاسلام محمدی گلپایگانی داماد رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع خانواده