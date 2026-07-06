اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور از ۲۰ تا ۲۷ تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود و خوزستان با حضور هفت کشتی‌گیر مستعد، یکی از پرنماینده‌ترین استان‌های حاضر در این مرحله از اردو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران از روز ۲۰ تا ۲۷ تیرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، واقع در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تمامی نفرات دعوت‌شده باید ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۰ تیرماه در محل اردو حضور یافته و خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

در فهرست دعوت‌شدگان، نام هفت کشتی‌گیر از استان خوزستان و منطقه اروند به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در کشتی فرنگی کشور و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی در رده‌های پایه است.

خوزستان در سال‌های اخیر همواره یکی از قطب‌های اصلی کشتی فرنگی ایران بوده و با معرفی استعداد‌های متعدد، سهم قابل توجهی در موفقیت‌های ملی و بین‌المللی این رشته داشته است.

اسامی کشتی‌گیران خوزستانی دعوت‌شده به این اردو عبارتند از: آرمین شمسی‌پور در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی غریبی در وزن ۶۳ کیلوگرم، احمدرضا محمدیان در وزن ۷۲ کیلوگرم، امیرحسین خدادادی از اروند در وزن ۷۷ کیلوگرم، عمادرضا محسن‌نژاد در وزن ۸۷ کیلوگرم، محمدحسن طرفی‌نژاد از اروند در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین عبدولی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم.