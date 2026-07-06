کارشناسان کشاورزی توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به امنیت غذایی و توصیه‌های ایشان را پایه و اساس تهیه و اجرای بسیاری از موفق‌ترین طرح‌های کلان کشور در عرصه کشاورزی دانسته و تاکید کردند: برخی از پیشرفت‌های بزرگ کشور در بخش کشاورزی بدون حمایت ایشان ممکن نبود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مروری بر بیانات و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب درباره تامین امنیت غذایی جامعه نشان می‌دهد که توجه ایشان به کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با تولید مواد غذایی، بسیار جامع، دقیق و آنچنان کاربردی است که به وضوح می‌توان تبعات مثبت عمل به آنها و در عین حال، آسیب‌های ناشی از کوتاهی یا نقص در اجرای کامل دستورات ابلاغ شده را مشاهده کرد.

مجتبی روحی، کارشناس کشاورزی با اشاره به بیانات متعدد رهبر شهید انقلاب درباره تامین امنیت غذایی، نگاه ایشان به این امر را جامع و دقیق توصیف کرد و گفت: حضرت آقا به همه بخش‌های زنجیره تولید تا مصرف توجه داشتند و چه در سخنرانی‌ها و چه در احکام رسمی و حکومتی می‌بینیم هماهنگونه که مدیران و مسئولان را مکلف به اموری مانند حفظ محیط زیست و صیانت از منابع آب و خاک می‌کنند، به عموم مردم هم لزوم مصرف درست و کاهش ضایعات غذایی را گوشزد کرده‌اند.

این فعال رسانه‌ای اضافه کرد: اهمیت برخی از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) اگرچه ممکن است در مقاطعی برای مخاطبان عام چندان آشکار نباشد، اما در موارد متعددی گذشت زمان و وقوع رخداد‌های مختلف، اهمیت نکات مورد تاکید رهبر شهیدمان را به گونه‌ای آشکار کرده که حتی پس از چندین سال، گویی به تازگی و متناسب با شرایط روز بیان شده‌اند.

روحی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره تامین امنیت غذایی در آخرین دیدار رسمی هیئت دولت با ایشان، افزود: بیانات رهبر شهیدمان در این دیدار که اواسط شهریور برگزار شد، یکی از مواردی است که گذشت زمان و تجربه ماه‌های بعد، به ویژه حمله وحشیانه غارتگران بین المللی به کشورمان، اهمیت نکات تاکید شده در آن را به روشنی آشکار ساخته است.

رهبر شهید انقلاب در این دیدار، بلافاصله پس از تاکید بر لزوم جدیت در افزایش تولید، به موضوع تامین امنیت غذایی پرداخته و فرموند:

"توصیه‌ی دوّم من تأمین بموقع کالا‌های اساسی است؛ این یکی از مسائل کشور است. در مواردی اتّفاق افتاده که مسئول مربوطه به ما گزارش کرده ــ حالا چرا به ما گزارش کرده، من نمیدانم! ــ که فلان جنسی که جزو کالا‌های اساسیِ مهم است، بایستی مثلاً به قدر این مدّت باشد، به قدر ثلث این مدّت است. من نمیخواهم اسم مدّتها را بیاورم، [امّا]این خطر است. ما باید بموقع کالا‌های اساسی را تأمین کنیم و میزان ذخایر کالا‌ها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشود.

* واردات به موقع و ذخیره سازی اطمینان بخش برای جلوگیری از گرانی‌های دلبخواهی بازار

مخاطرات محتملی وجود دارد؛ ما همیشه همه‌ی مخاطرات را نمیتوانیم پیش‌بینی کنیم؛ یک وقت یک مشکلی پیش می‌آید، جنسی را که الان میشود وارد کرد ممکن است در یک برهه‌ی زمانیِ دیگر نشود وارد کرد؛ باید این فکر‌ها را کرد، این مخاطرات را باید در نظر گرفت. بنابراین، وجود کالا‌های اساسی در کشور باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد. اگر بموقع کالا‌های اساسی در کشور وجود داشته باشد، این در سفره‌ی مردم اثر مستقیم دارد؛ یعنی گرانی‌های عارضی و دلبخواهی در بازار دیگر وجود نخواهد داشت و امنیّت غذائی تهدید نخواهد شد. این یک مسئله.

* درهم شکستن انحصار و رقابتی شدن واردات

در باب کالا‌های اساسی، یکی از حرف‌هایی که چند سال است مطرح است مسئله‌ی رقابتی کردن واردات کالا‌های اساسی است. واردات بعضی از کالا‌های اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌ها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشور‌های مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئله‌ی واردات کالا‌ها به کشور کمک خواهد کرد. گفته میشود که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمت‌های ارزیِ خریدِ خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمت‌های ریالی در داخل کاهش خواهد یافت که این مژده‌ی بزرگی است، مسئله بسیار مهمّی است.

* خرید بدون دغدغه کالا‌های اساسی با کالابرگ

بالاخره مسئله‌ی معیشت مردم یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است؛ همان‌طوری که حالا آقای رئیس‌جمهور هم اشاره کردند، باید ترتیبی داد که مردم تعدادی ــ حالا مثلاً حدود ده کالا یا اندکی کمتر ــ از کالا‌های اساسی را بتوانند بدون دغدغه‌ی افزایش قیمت تهیّه کنند؛ یعنی این جور نباشد که امروز یک قیمتی باشد و فردا به خاطر تورّم، قیمت دو برابر بشود یا مثل دو برابر بشود. حالا دوستان اسم کالابرگ را می‌آورند و کسانی که اهل فنّند، کسانی که واردند، تأیید میکنند؛ بنده هم، چون خودم در این مسئله ورودی ندارم، به نظرم باید دنبال کرد این کار را؛ و گفته میشود که زمینه‌ی به‌کارگیری کالابرگ‌های الکترونیکی هم وجود دارد؛ یعنی زیرساختش الان موجود است و میشود از آن استفاده کرد که مثلاً ترتیبی اتّخاذ بشود که مردم بتوانند نزدیک به ده قلم کالا را بدون دغدغه با قیمت ثابت تهیّه کنند. این هم یک توصیه در این مورد.

* رها شدگی بازار به روحیه مردم ضربه می‌زند

در مورد دیگر کالا‌ها هم بایستی برای انضباط بازار یک فکری کرد؛ یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رهاشده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله‌ی عجیبی قیمت بالا رفته؛ اینجا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است، به روحیه‌ی مردم صدمه میزند؛ این حالت هم نبایستی احساس بشود.

در مورد ذخیره‌ی کالا که عرض کردیم، بی‌مناسبت نیست این را هم بگوییم که ذخیره‌ی گاز برای زمستان جزو مسائل مهم است. از حالا با واردات گاز و کار‌هایی مانند این، جوری عمل بشود که در زمستان مشکل گاز در کشور وجود نداشته باشد. حالا، هم ترکمنستان هست، هم جا‌های دیگر هستند که میتوان این کار‌ها را کرد. "

روحی تصریح کرد: اگرچه درک اهمیت این توصیه‌ها در شهریورماه سال گذشته به دلیل نداشتن آگاهی و اطلاعات کافی، انچنان که باید و شاید برای بسیاری از ما ممکن نبود، اما اکنون با توجه به رخداد‌های تجربه شده و با مرور وضعیت بازار و تامین کالا‌های اساسی در ماه‌های گذشته، به وضوح می‌توانیم دور اندیشی و آینده نگری رهبر شهیدمان را در گوشزد کردن اولویت‌ها و ارائه راهکار‌ها ببینیم و با ایمان و باوری محکمتر از قبل به سهم خود در مسیر اجرای منویات و تحقق مطالبات امام شهید گام برداریم.