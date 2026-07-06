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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: ۹۰ هزار تن کالای اساسی از آغاز جنگ تحمیلی سوم در استان تامین و توزیع شده است و خدمترسانی در حوزه اقتصادی و فراهم نمودن اقلام ضروری مردم با جدیت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی در حاشیه بازدید از موکبهای مستقر در شهر اردبیل با تاکید بر استمرار خدمترسانی به مردم اظهار کرد: مردم در جریان جنگ تحمیلی صحنه را خالی نکردند و اعضای قرارگاه اقتصادی استان نیز در راستای تامین و توزیع اقلام اساسی مردم تلاش نمود.
وی انسجام مردم و حضور قشرهای مختلف در تجمعهای ۱۲۰ شب گذشته را مدیون خون رهبر شهید دانست و اضافه کرد: استان اردبیل با استفاده از ظرفیت مرزی که دارد، در این مدت ۴۰ هزار تن کالای اساسی مورد نیاز استان و استانهای همجوار را از مسیر واردات تامین کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با قدردانی از فعالیت موکبهای خدمترسانی در سطح شهر، بیان کرد: دستگاههای اجرایی و قشرهای مختلف مردمی از همان ابتدا در برپایی این موکبها پای کار بودهاند و قرارگاه اقتصادی استان نیز همواره آماده بوده است تا در صورت لزوم، هماهنگیهای لازم را برای تامین نیازها انجام دهد.
خلیلی با تاکید بر اینکه در خصوص تامین و توزیع کالاهای اساسی مشکلی در استان اردبیل وجود ندارد، تصریح کرد: دستگاههای متولی موظف شدهاند تا با هرگونه افزایش نامتعارف قیمت در بازار و به ویژه کالاهای اساسی برخورد قانونی انجام دهند.