

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۸ سال برای اعزام به مسابقات کاوا نپال با حضور ۴۵ والیبالیست نوجوان در ساری آغاز شده است و تا ۲۳ تیرماه ادامه خواهد داشت.

برای انتخاب اردونشینان بیش از ۵۰ ورزشکار فراخوان شده بودند که از بین این تعداد ۴۵ نفر به اردو دعوت شدند تا زیر نظر فریبا صادقی، سرمربی تیم ملی مورد ارزیابی قرار بگیرند.





سرمربی تیم ملی نوجوانان گفت: در مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال آسیا ۱۶ تیم حضور دارند و برای این رقابت‌ها، ۱۴ بازیکن اعزام خواهند شد.





مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال آسیا از دهم تا شانزدهم مرداد ماه سال جاری به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود.





نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۸ سال فروردین ماه امسال در ساری برگزار شده بود