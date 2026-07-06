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رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ری، از آمادگی مجموعه تاریخی چیتری برای میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن سعادتی گفت: تمامی بخشهای خدماتی و رفاهی مجموعه تاریخی چیتری بهمنظور استقبال شایسته از شرکتکنندگان، بازبینی و آماده شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرری، با اشاره به اهمیت این مراسم معنوی، افزود: این آمادگی در قالب هماهنگی و همکاری گسترده با شهرداری منطقه ۲۰ صورت گرفته است تا سطح خدماترسانی و تسهیلات رفاهی در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد.
سعادتی گفت: مجموعه چیتری با بهرهگیری از جایگاه تاریخی خود و با تکیه بر این همکاریهای بینبخشی، آماده است تا میزبان باشکوه این مراسم بزرگ باشد.