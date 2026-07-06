به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرامه گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ داریوش انصاری بیان کرد: ماموران در بازرسی از این کامیون، ۱۶ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.