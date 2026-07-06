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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از تدوین سند جامع تغییر اقلیم استان خبر داد و گفت: تغییر اقلیم در همه بخشهای اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است، اما بیشترین تاثیر را در بخش کشاورزی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: در راستای قانون برنامه هفتم توسعه و ماموریتهای وزارت جهاد کشاورزی، کمیته تغییر اقلیم گیلان با محوریت سازمان جهاد کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی، شیلات، محیط زیست، دامپزشکی، هواشناسی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، نظام مهندسی و مراکز تحقیقاتی کشاورزی تشکیل شد با هدف تدوین سند جامع و راهبردی استان در حوزه تغییر اقلیم تشکیل شد.
وی با اشاره به ارائه و تشریح چالشهای مربوط به تغییر اقلیم و ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی این دستگاه ها، افزود: کاهش عملکرد، یکی از تهدیدات تغییر اقلیم است که باید با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی، این تهدیدها را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، در معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار دارد، گفت: افزایش دمای کره زمین موجب کاهش مساحت دریای خزر شده است و این در حالیست که کاهش سطح یخهای قطبی و گرم شدن آب دریاها و اقیانوس ها، موجب بارشهای سیل آسا شده است.
صالح محمدی با اشاره به اثرگذاری پدیده تغییر اقلیم بر اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر، افزود: گرمایش جهانی بر کیفیت و دمای آب اثر میگذارد و کارشناسان بخش کشاورزی و دامپروری و شیلات باید با تمرکز بر تهدیدات تغییر اقلیم، ضمن به روزرسانی آمار و اطلاعات، از پژوهشهای علمی برای کاهش خسارات کمک بگیرند.
وی گسترش آفات و بیماریهای نوظهور را یکی از مهمترین خطرات تغییر اقلیم دانست و گفت: نمیتوان با تغییر اقلیم مقابله کرد، اما سازگاری و مدیریت آن امکان پذیر است و بسیاری از کشورها تلاش میکنند با برنامه ریزی، تغییر اقلیم را مدیریت کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، مدیریت تغییر اقلیم در بخش کشاورزی را نیازمند آموزش و ترویج دانست و گفت: تغییر اقلیم در همه بخشهای اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است، اما بیشترین تاثیر را در بخش کشاورزی دارد، زیرا با افزایش تولید کربن دی اکسید و طولانی شدن دوره رشد گیاهان و تخم گذاری پرندگان و ماهیان و همچنین ماندگاری برخی آفات، چرخه زیستی گیاهان و جانوران را برهم میزند.
صالح محمدی با تاکید بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی، بدون فشار به منابع، افزود: برای حرکت اقتصاد گیلان به سمت اقتصاد بدون کربن یا اقتصاد سبز، راهکارهای مدیریت تغییر اقلیم در استان را در قالب سند جامع تدوین خواهیم کرد.