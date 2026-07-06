به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان با رصد هوشمندانه فردی را که بدون داشتن مدارک پزشکی و مجوز قانونی در منزل خود اقدام به طبابت، تهیه و توزیع دارو‌های گیاهی غیرمجاز و غیر بهداشتی می‌کرد، شناسایی کردند.

سرهنگ علی سبحانی افزود: با هماهنگی مرجع قضائی، متهم در منزل خود دستگیر و در بازرسی از محل، ۵۰۰ کیلو انواع دارو‌های گیاهی غیر مجاز و غیربهداشتی کشف شد.

وی ارزش دارو‌های کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ سبحانی با بیان اینکه پلیس با کسانی سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، قاطعانه برخورد می‌کند، گفت: شهروندان و هم استانی‌ها از مراجعه به افرادی که بدون داشتن مدرک و مجوز قانونی اقدام به طبابت می‌کنند، خودداری کرده و در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.