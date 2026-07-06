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۵۰۰کیلوگرم داروی گیاهی غیر مجاز از زیر زمین یک منزل در خمینی شهر به ارزش ۲.۵ میلیارد ریال کشف وتوقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان با رصد هوشمندانه فردی را که بدون داشتن مدارک پزشکی و مجوز قانونی در منزل خود اقدام به طبابت، تهیه و توزیع داروهای گیاهی غیرمجاز و غیر بهداشتی میکرد، شناسایی کردند.
سرهنگ علی سبحانی افزود: با هماهنگی مرجع قضائی، متهم در منزل خود دستگیر و در بازرسی از محل، ۵۰۰ کیلو انواع داروهای گیاهی غیر مجاز و غیربهداشتی کشف شد.
وی ارزش داروهای کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ سبحانی با بیان اینکه پلیس با کسانی سلامت جامعه را به خطر میاندازند، قاطعانه برخورد میکند، گفت: شهروندان و هم استانیها از مراجعه به افرادی که بدون داشتن مدرک و مجوز قانونی اقدام به طبابت میکنند، خودداری کرده و در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.