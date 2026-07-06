در ادامه اقدامات دستگاه‌های متولی برای صیانت از اراضی ملی و حفاظت از حقوق بیت‌المال، ۱۶.۹ هکتار از اراضی ملی رامهرمز با حکم قضایی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر، با حکم قضایی و با همکاری عوامل انتظامی کلانتری مربچه، ۱۶.۹ هکتار از اراضی ملی روستای کم‌توله، واقع در پلاک سه بخش سه و موسوم به «شاوه شهریاری» را از ید متصرفان خارج و به بیت‌المال اعاده کردند.

بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر، با اجرای این حکم، مجموع اراضی ملی رفع تصرف‌شده در این شهرستان طی دو هفته گذشته به بیش از ۲۷ هکتار رسیده است.

این اداره با تأکید بر تداوم برخورد قانونی و قاطع با هرگونه تجاوز، تصرف و تخریب اراضی ملی، اعلام کرد حفاظت از انفال و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.