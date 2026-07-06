به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز تا روز پنجشنبه سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش های مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، بنابراین برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین طی امروز افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما و فردا تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست، اما طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش ۱ تا ۳ درجه ای دما در سطح استان پیش بینی می شود.

به گفته سبزه زاری؛ شمال خلیج فارس تا اواخر وقت پنجشنبه مواج خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با ۴۶.۶ و ایذه با ۲۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۷ و کمینه دمای ۳۱.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.