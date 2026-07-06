تقویت توزیع آرد در مسیرهای اعزام زائران مازندرانی
ظرفیت بارگیری و ارسال آرد به شهرستانهایی که در مسیر تردد زائران قرار دارند افزایش یافته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: با توجه به افزایش تردد زائران در محورهای ارتباطی با تهران و مشهد، ظرفیت بارگیری و ارسال آرد به شهرستانهایی که در این مسیر قرار دارند افزایش یافته تا نانواییها بدون وقفه به مردم و مسافران خدمات ارائه دهند.
جعفری با بیان اینکه ذخایر آرد در سراسر استان در شرایط مناسبی قرار دارد، افزود: تمامی مراحل حمل، بارگیری و توزیع آرد به صورت مستمر رصد میشود و در صورت افزایش مصرف، ظرفیتهای لازم برای تأمین نیاز بازار فعال خواهد شد.
او ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در روند تأمین، هماهنگیهای لازم با کارخانههای آرد استان گلستان نیز انجام شده تا در صورت نیاز، فرآیند بارگیری و حمل با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به وضعیت سایر کالاهای اساسی گفت: تمامی ظرفیتهای زنجیره تأمین، ذخیرهسازی، حمل و توزیع کالاهای اساسی در آمادهباش قرار دارند و نظارت بر بازار به صورت روزانه ادامه خواهد داشت تا نیاز مردم و زائران بدون مشکل تأمین شود.