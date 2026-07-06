\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0 \u067e\u0644\u0627\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u067e\u0631\u0686\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0644\u0634\u06a9\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0627\u0633\u062a\u00a0\n\u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u06af \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\n