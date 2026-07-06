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مدیر گروههای جهادی حوزههای علمیه از برنامهریزی گسترده برای خدمترسانی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین ابوالفضل علیخانی، مدیر گروههای جهادی حوزههای علمیه گفت: در شش سال گذشته، با حمایت از گروههای جهادی و با تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای، جریان گروههای جهادی در مرکز مدیریت حوزههای علمیه در ساختار رسمی قرار گیرد و زمینه توسعه کمی و کیفی این حرکت از سال ۱۳۹۹ و همزمان با آغاز شیوع بیماری کرونا فراهم شود.
وی افزود: در سالهای گذشته آنچه از گروههای جهادی حوزوی انتظار میرفت، عمدتاً فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و تربیتی بود، اما رهبر شهید انقلاب اسلامی در سخنان خود در مردادماه سال ۱۳۹۸ بر این نکته تأکید کردند که خدمترسانی یدی و حضور عملی در میدان، یکی از مهمترین فعالیتهای جهادی است و این روحیه باید در عرصه خدمترسانی روحانیت نیز جلوهگر باشد.
مدیر گروههای جهادی حوزههای علمیه ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش از آن نیز در دیدار سال ۱۳۹۵ با طلاب تهران، خدمترسانی اجتماعی را از وظایف مهم روحانیت برشمردند و مصادیقی همچون بیمارستانسازی، مدرسهسازی و حضور بههنگام و فداکارانه در حوادثی نظیر سیل و زلزله را مورد تأکید قرار دادند.
حجتالاسلام والمسلمین علیخانی با بیان اینکه گروههای جهادی حوزوی بر همین مبنا مأموریت خود را گسترش دادند، تصریح کرد: امروز جمعی از طلاب در ایام تعطیلات تابستان، نوروز، پایان هفتهها و همچنین هنگام وقوع حوادث و بحرانهای مختلف، علاوه بر خدمترسانی فرهنگی، تبلیغی، تربیتی و معنوی، در عرصههای عمرانی، محیطزیست، اشتغالزایی، بهداشت و سلامت، کاهش آسیبهای اجتماعی و سایر فعالیتهایی که موجب افزایش تابآوری اجتماعی و رفع مشکلات مردم میشود، حضور فعال دارند.
وی با اشاره به توسعه کمی جریان جهادی در حوزههای علمیه گفت: در ابتدای تشکیل این مجموعه، بر اساس آمارهای موجود، حدود ۵۰۰ گروه جهادی با مدیریت طلاب و روحانیان در کشور فعالیت داشت، اما امروز این تعداد به بیش از ۲۱۰۰ گروه جهادی حوزوی در سراسر کشور رسیده است که در طول سال، از جمله در ایام اربعین، ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبتها، به مردم خدمترسانی میکنند.
مدیر گروههای جهادی حوزههای علمیه افزود: این گروهها در مناطق روستایی و محروم، علاوه بر کمک به رفع مشکلات زیرساختی، در عرصههای فرهنگی و تبلیغی نیز فعالیت گستردهای دارند و در حوادث مختلف از جمله جنگ تحمیلی دوم و سوم، جنگ دوازدهروزه اخیر و دیگر شرایط بحرانی، در نقاط مختلف کشور بهویژه شهر تهران حضوری فعال و میدانی داشتهاند.
وی درباره بخشی از خدمات ارائهشده در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: از مهمترین فعالیتهای گروههای جهادی میتوان به امداد و نجات، کاهش آلام مردم، تعمیرات جزئی منازل آسیبدیده، رسیدگی به ساختمانهای مجاور محل اصابت، دلجویی از خانوادههای آسیبدیده و ایجاد آرامش روحی برای آنان اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علیخانی ادامه داد: پس از پایان جنگ تحمیلی نیز فعالیتهای عمرانی، بازسازی، خدمات فرهنگی و تبلیغی و همچنین برپایی موکبهای پذیرایی و خدمترسانی در شهرها و مسیرهای مختلف از دیگر برنامههای گروههای جهادی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای برونمرزی گروههای جهادی حوزوی گفت: گروههای جهادی طلاب تنها در جنگ تحمیلی دوم و سوم برای مقابله با اسرائیل و آمریکا وارد میدان نشدند، بلکه در یکونیم سال گذشته بیش از ۱۰۰ گروه جهادی در لبنان عزیز و همزمان با ایام شهادت سید عزیز، سید حسن نصرالله، در خاک لبنان حضور یافتند و کمکهای شایانی را با عنوان کمکهای مردم ایران عزیز و جمهوری اسلامی به ملت مقاوم لبنان ارائه کردند که شرح آن نیازمند فرصتی مستقل است.
حجتالاسلام والمسلمین علیخانی با اشاره به ویژگیهای جریان جهادی اظهار کرد: یکی از شاخصترین ویژگیهای گروههای جهادی، اقدام سریع، بهموقع و حضور میدانی در صحنههای نیاز است. این روحیه در سالهای اخیر در سطح حوزههای علمیه توسعه یافته و پیش از آنکه ستاد گروههای جهادی مرکز مدیریت حوزههای علمیه برای موضوعات مختلف کشور برنامهریزی رسمی انجام دهد، خود گروههای جهادی با حضور در میدان، عرصه خدمترسانی را فعال میکنند.
وی افزود: بر همین اساس، در موضوع تشییع پیکر رهبر شهید نیز پیشبینی میشود در شهرهای تهران، قم و مشهد، موکبهای متعددی از سوی گروههای جهادی طلاب برای پذیرایی از زائران و عزاداران برپا شود. همچنین مساجدی که ظرفیت اسکان دارند، با همت ائمه جماعات و گروههای جهادی برای اسکان موقت زائران آماده خواهند شد و در مسیرهای منتهی به این سه شهر نیز موکبهای بینشهری برای خدمترسانی به زائران برپا خواهد شد.
مدیر گروههای جهادی حوزههای علمیه تأکید کرد: همه این اقدامات با همت گروههای جهادی، مشارکت خیرین، نهادهای پشتیبان و اخلاص نیروهای جهادی انجام میشود و همین روحیه ایثار و خدمت، جلوه ویژهای از حضور اجتماعی طلاب را به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده از فعالیتهای جهادی در جنگ تحمیلی سوم گفت: بر اساس گزارشهای واصله، بیش از ۱۴ هزار طلبه از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه در ۴۰ تا ۵۰ روز نخست جنگ، در عرصههای مختلف خدمترسانی میدانی حضور داشتند و این حضور، جلوهای از روحیه جهادی روحانیت را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین علیخانی ادامه داد: اساس کار روحانیت بر جهاد است و این روحیه در همه شئون زندگی طلبگی، از تحصیل، تبلیغ و پژوهش گرفته تا فعالیتهای اجتماعی و میدانی، جریان دارد. از همین رو، این حرکت میتواند به تعداد همه طلاب و روحانیان توسعه پیدا کند و هر طلبه در حد توان خود در عرصه خدمت به مردم نقشآفرین باشد.
وی فعالیت گروهی را از مهمترین عوامل موفقیت جریان جهادی دانست و افزود: فعالیت جمعی، آثار و برکات بیشتری نسبت به فعالیتهای فردی دارد و هنگامی که یک مجموعه با عنوان «گروه جهادی» فعالیت میکند، اعتماد خیرین و مردم نیز نسبت به آن افزایش مییابد و این مجموعه از هویت مشخص و ظرفیت بیشتری برای خدمترسانی برخوردار میشود.
مدیر گروههای جهادی حوزههای علمیه یکی از ویژگیهای مهم گروههای جهادی حوزوی را مردمی بودن آنها عنوان کرد و گفت: این گروهها تنها متشکل از روحانیان نیستند، بلکه دانشجویان، دانشآموزان، اهالی مساجد و اقشار مختلف مردم نیز در کنار طلاب در فعالیتهای جهادی مشارکت دارند و همین همراهی موجب شده است خدمترسانی با گستره بیشتری انجام شود.
وی در پایان با دعوت از طلاب علاقهمند به فعالیتهای جهادی اظهار کرد: طلاب و روحانیان میتوانند از طریق سامانه «جهادگران حوزوی» نسبت به ثبت گروه جهادی، دریافت شناسه و اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند. از همه برادران و خواهران طلبه دعوت میکنم با توسعه فعالیتهای جهادی و حضور مؤثر و بههنگام در صحنههای اجتماعی، این مسیر نورانی را ادامه دهند و تا تحقق کامل اهداف جبهه مقاومت، حضوری فعال و اثرگذار در میدان خدمت داشته باشند.