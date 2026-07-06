اداره‌کل راه‌آهن شرق در راستای پاسخگویی به نیاز گسترده مردم و تسهیل حضور عزاداران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، برنامه حرکت قطار اختصاصی مسیر طبس–مشهد را تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی درخواست‌های گسترده آحاد مردم و پیگیری‌های نمایندگان مجلس و مسئولان محلی شهرستان طبس، برنامه زمانی حرکت قطار اختصاصی (حرم تا حرم) در مسیر طبس–مشهد به‌منظور حضور حداکثری مردم در مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد مقدس، بازنگری شد.

این تصمیم که با همکاری ستاد مرکزی راه‌آهن کشور و مدیریت اداره‌کل راه‌آهن شرق اتخاذ شده است، شامل تغییرات زیر در برنامه حرکت قطار اختصاصی با ظرفیت ۱۵۴ نفر می‌باشد:

حرکت از مشهد به سمت طبس: سه‌شنبه شب (۱۶ تیرماه) ساعت ۲۲:۴۰

سه‌شنبه شب (۱۶ تیرماه) ساعت ۲۲:۴۰ حرکت از سمت طبس به مشهد: چهارشنبه شب (۱۷ تیرماه) ساعت ۲۰:۳۰

همچنین اداره‌کل راه‌آهن شرق اعلام کرد که علاوه بر این قطار ویژه، تمامی قطارهای عبوری از ایستگاه‌های تحت پوشش این منطقه در مسیرهای کرمان، بندرعباس، یزد و شیراز به مقصد مشهد، در وضعیت «آماده‌باش عملیاتی» و «خدمت‌رسانی ویژه» قرار دارند تا جابه‌جایی زائران در این ایام با بالاترین سطح ایمنی و سرعت انجام شود.