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سیل ناشی از طوفان مایساک و بارش شدید جنوب چین را در برگرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، طوفان مایساک، دهمین طوفان بزرگ سال در امتداد ساحل نزدیک مرز بین استان گوانگشی در جنوب چین و شمال ویتنام به خشکی رسید و موجب آب گرفتی معابر، قطع درختان و آسیب به اماکن شهری و روستایی شد.
سطح آب در روستاهای این مناطق به حدود ۱.۱ متر افزایش یافته است و تعدادی از ساکنان را مجبور به ترک منازل و سکونت گاههای خود کرده است.
عملیات امداد و نجات در این مناطق ادامه دارد و گزارشهای اولیه حاکی از آن است که با وجود خسارتهای مالی قابل توجه (مانند کنده شدن سقف ۳۰ خانه و آسیب به ۶۰ هکتار از مزارع پرورش آبزیان)، طوفان هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.
طوفان مایساک (Maysak) که در ویتنام با نام "طوفان شماره ۱" شناخته میشود، یک طوفان حارهای قدرتمند است که هر سال در همین ایام شکل میگیرد و به عنوان نخستین طوفان سالیانه که وارد خاک چین شده است شناخته میشود.
حداکثر سرعت بادهای پایدار در نزدیکی مرکز این طوفان به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد، بارانهای سیلآسا از ویژگیهای این طوفان است که میزان بارندگی در برخی مناطق چین را به بیش از ۳۵۰ میلیمتر و در مناطق شمال شرقی ویتنام به بیش از ۵۰۰ میلیمتر رسانده است.