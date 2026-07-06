به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به توقیف خودرو‌های دارای پلاک دستکاری شده در مسیر اهواز اندیمشک گفت: دستکاری خودرو و غیر استاندارد کردن وسائل نقلیه برای گمراه کردن مردم است و پلیس با هرگونه تغییر در وضعیت فنی و ظاهری خودرو برخورد خواهد کرد.

وی افزود: برخورد‌های پلیس شامل اعمال جریمه، توقیف و الزام رانندگان به برداشتن تجهیزات غیرمجاز از خودرو‌ها و معرفی به برگرداندن به وضعیت استاندارد بوده و معرفی به مرجع قضایی است.

رئیس پلیس راه خوزستان بیان کرد: از همه رانندگان درخواست می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات همراه پلیس باشند.