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رئیس پلیس راه خوزستان از برخورد قاطع با متخلفانی که اقدام به دستکاری یا تغییر وضعیت پلاک خودروها میکنند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به توقیف خودروهای دارای پلاک دستکاری شده در مسیر اهواز اندیمشک گفت: دستکاری خودرو و غیر استاندارد کردن وسائل نقلیه برای گمراه کردن مردم است و پلیس با هرگونه تغییر در وضعیت فنی و ظاهری خودرو برخورد خواهد کرد.
وی افزود: برخوردهای پلیس شامل اعمال جریمه، توقیف و الزام رانندگان به برداشتن تجهیزات غیرمجاز از خودروها و معرفی به برگرداندن به وضعیت استاندارد بوده و معرفی به مرجع قضایی است.
رئیس پلیس راه خوزستان بیان کرد: از همه رانندگان درخواست میشود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات همراه پلیس باشند.