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مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز شاهد برگ دیگری از تاریخ هستیم، جهان ما را میبیند، امروز نوعی میثاقنامه با ایران و میهن و رهبری شهید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیدین مهدیزاده که همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در خیمه هنر در مجموعه تئاتر شهر حضور یافته بود درباره این روز بزرگ، اظهار کرد: بهترین کلمهای که میتوان گفت، قدرشناسی است. امروز تنها مراسم تشییع رهبر شهید نیست؛ امروز نوعی میثاقنامه با ایران و میهن و رهبری شهید است.
وی ادامه داد: رهبر همه چیز ماست، امروز تمام مفاهیم از میهن، تاریخ، هنر و فرهنگ در شهر جاری و مصداق زنده بودن یک ملت است.
مهدیزاده اضافه کرد: به جهان پیام میدهیم که هم زنده بودن ما، هم شهادت ما و هم خاکسپاری ما دارای پیام است؛ باید «به پا خاست». امروز ققنوسوار حرف جدیدی متولد میشود که در راستای آنچه از ابتدای انقلاب میگفتیم، هست.
این مدیر هنری با اشاره به اینکه امروز چشم جهان بر ایران است، گفت: امروز دنیا، تکتک ما را میشمارد، آمار میگیرد که چقدر جوان، نسل جدید، پیر، جوان و حتی کودکان آمدهاند و نقشآفرینی کردهاند. نگاه میکنند که هنرمندان چقدر درگیر نقشآفرینی هستند.
مهدیزاده افزود: امروز همه اینها دیده میشود و ما نیز غافل از این موضوع نیستیم، حضور امروز مردم، حضوری حماسی است، ما شاهد برگی از تاریخ هستیم، سرمان بالا و پیام ما شفاف است؛ باید به پا خاست.