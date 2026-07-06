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تدابیر ویژهای در حوزه حملونقل عمومی و جادهای اتخاذ شده است تا جابهجایی حجم عظیم از زائران با سهولت انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،گفت:ناوگان گستردهای شامل ۴ هزار اتوبوس، برای جابهجایی زائران در ایام بدرقه رهبر شهید در نظر گرفته شده است.
مسعود قاسمی افزود:علاوه بر ناوگان موجود در استان خراسان رضوی، با همکاری سایر استانها، اتوبوسهای کمکی نیز به مشهد اعزام شدهاند تا پوشش کامل ناوگان تضمین شود.
وی بیان کرد:دستگاههای خدماتی در حوزه حملونقل عمومی و جادهای، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود و همچنین ظرفیتهای استانهای مجاور، آمادهاند تا در تاریخ ۱۸ تیرماه، در آستان مبارک امام رضا (ع)، بهترین میزبانی را از مردم و زائران انجام دهند.
معاون عمران،حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد،نیز در گفتگو باخبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،گفت: در روز پنجشنبه،۱۸ تیرماه، از تمامی پایانههای بینشهری سطح شهر، انتقال زائران به مسیر اصلی انجام خواهد شد. با این هدف، یک مسیر ۲۰ کیلومتری مشخص شده که در طول آن، سرویسهای اتوبوس ویژه مستقر شدهاند تا مردم را از هر نقطه ورود به سمت حرم مطهر، هدایت کنند.
پوریا محمدیان یزدی افزود:خطوط قطار شهری نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه با ظرفیت ویژه آماده خدمترسانی خواهند بود. طبق برنامهریزی انجام شده، قطار شهری از ابتدای صبح با فواصل زمانی ۸ دقیقه به سمت میدان بسیج (در طول مسیر مراسم) حرکت خواهد کرد.
معاون عمران،حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد،بیان کرد:برای حل مشکل پارکینگ زائران، مکانهای مشخصی در ورودیهای شهر،از جمله تقاطعهای استراتژیک در بلوار امام خمینی و بلوار قمر بنیهاشم در شرق مشهد و همچنین اواخر بلوار مصلی، در نظر گرفته شده است.