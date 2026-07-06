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رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان زنجان، از انجام موفقیتآمیز مأموریت اورژانس هوایی برای انتقال بیمار مبتلا به سکته حاد قلبی از شهرستان طارم به مرکز تخصصی درمانی زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ابراهیم خسروشاهی، گفت: در پی اعلام نیاز به انتقال فوری یک بیمار بدحال از بیمارستان شهدای طارم، بالگرد اورژانس به پرواز درآمد و در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شد.
بیمار، بانوی ۸۵ ساله با تشخیص سکته حاد قلبی (MI) بود که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت، با بهرهگیری از اورژانس هوایی به بیمارستان آموزشی آیتالله موسوی زنجان منتقل شد تا روند درمان تخصصی وی بدون اتلاف وقت ادامه یابد.
در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی، انتقال سریع به مراکز مجهز درمانی نقش تعیینکنندهای در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبود دارد و استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی در چنین شرایطی میتواند جان بیماران را نجات دهد.