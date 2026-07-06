فیلم‌های «وقتی آمد» و «غیررسمی»، روایتی از روز‌های نخست دفاع مقدس و حضور میدانی امام مجاهد شهید انقلاب اسلامی در خط مقدم و دیدار‌های رهبر شهید با فعالان فرهنگی و هنری کشور، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «وقتی آمد» با روایتی از روز‌های آغازین جنگ تحمیلی در خرمشهر و عملیات شکست حصر آبادان، حضور میدانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خط مقدم و خاطرات رزمندگان آن دوران را به تصویر می‌کشد.

مستند «وقتی آمد» با نگاهی مستند و روایت‌هایی کمتر شنیده‌شده از روز‌های نخست دفاع مقدس، به بازخوانی مقاومت مردم خرمشهر و عملیات غرورآفرین شکست حصر آبادان می‌پردازد.

این مستند با بهره‌گیری از خاطرات و روایت‌های رزمندگان، ابعاد مختلف حضور میدانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خط مقدم جبهه‌ها و نقش‌آفرینی ایشان در مقاطع حساس دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

«وقتی آمد» امروز ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و ساعت ۱۸:۰۰ بازپخش می شود.

مجموعه مستند «غیررسمی» با روایتی از دیدار‌های صمیمانه و کمتر دیده‌شده رهبر معظم انقلاب با فعالان فرهنگی، هنری و علمی کشور، در روز‌های تشییع رهبر شهید، هر روز ساعت ۱۴ از شبکه مستند پخش و ساعت ۲۰ بازپخش می شود.

این مستند با بهره‌گیری از تصاویر و روایت‌های مستند، به بازخوانی دیدار‌های غیررسمی و صمیمانه رهبر معظم انقلاب با جمعی از فعالان فرهنگی، هنرمندان، نویسندگان، نخبگان و شخصیت‌های علمی کشور می‌پردازد و زوایایی کمتر دیده‌شده از این نشست‌ها را به تصویر می‌کشد.

«غیررسمی» تلاش دارد با نگاهی متفاوت، فضای گفت‌وگوها، دغدغه‌ها و تعاملات رهبر معظم انقلاب با اصحاب فرهنگ، هنر و علم را روایت کند و بخشی از دیدگاه‌ها و رهنمود‌های ایشان در این حوزه‌ها را بازتاب دهد.