موکب قمر بنی هاشم شهر مجومرد با استقرار در روستای حجت‌آباد وزیر، در حاشیه بزرگراه یزد-تهران، به زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خدمت‌رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهستانی، رئیس شورای اسلامی شهر مجومرد، با اشاره به حضور پرشور جوانان فعال در این موکب، آن را نشانه‌ای از ارادت قلبی و عشق به ولایت دانست. وی افزود: این موکب روزانه علاوه بر توزیع چای و شربت، پذیرای زائران با بیش از ۲۰۰۰ قرص نان محلی (سوروک) است.

در همین راستا، حاتمی، مسئول موکب قمر بنی هاشم، ضمن اشاره به استقرار یک‌هفته‌ای این موکب بیان کرد که خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت نیز ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است این موکب با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر مجومرد و با همکاری موکب قمر بنی هاشمِ مسجد ریگ مجومرد برپا شده است.