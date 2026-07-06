به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از بغداد، این نشست به ریاست سپهبد ستاد قیس المحمداوی، جانشین فرمانده عملیات مشترک و با حضور معاونان رئیس ستاد حشد الشعبی در امور اطلاعات و عملیات، مدیرکل عملیات و جمعی از فرماندهان حشد الشعبی، وزارت دفاع و وزارت کشور عراق برگزار شد.

در این نشست که در بغداد برگزار شده است، آخرین اقدامات امنیتی، انتظامی، خدماتی و اجرایی مربوط به مراسم تشییع شهید امت در شهرهای نجف و کربلا بررسی و طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این مراسم مرور شد.

همچنین بر هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های امنیتی، نظامی و خدماتی مشارکت‌کننده برای اجرای منظم و ایمن مراسم تأکید شد.