به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم‌زمان با برگزاری آیین‌های سوگواری در سراسر کشور، مراسم معنوی و راهپیمایی میلیونی ، تاریخی و بی سابقه «جاماندگان وداع با قائد شهید امت اسلام»، با حضور گسترده آحاد مردم ولایت‌مدار ارومیه برگزارشد.

در این آیین، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان با حضور در مراسم و سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه شهیدان و پاسداری از آرمان‌های رهبر شهید انقلاب تأکید کردند.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح و از میدان ولایت فقیه به سمت مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزارشد.

مصلی بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه میزبان حضور باشکوه عزاداران رهبر شهید انقلاب بود.

این مراسم بصورت نمادین همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید در تهران برگزار شد. خیل عزاداران حاضر در مصلی پس از سخنرانی سردار رجبی، فرمانده سپاه شهداء استان به سینه زنی و عزاداری پرداختند.