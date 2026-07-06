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گروه سرود آباده برای وداع با آقای شهید ایران، "رهبر شهید" را خواندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ گروه سرود آباده، "رهبر شهید" را برای وداع با قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) تولید و اجرا کردند.
این سرود با همکاری گروه سرود ماوا از پادگان ولی عصر و گروه سرود ثامن از اداره آموزش و پرورش این شهرستان تولید شده است.
تاکنون به همت گروه سرود شهرستان آباده، بیش از ۵۰ سرود در وصف رهبر شهید انقلاب اسلامی خلق شده است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.