

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، فرماندار شهرستان عباس‌آباد گفت: حدود ۹ کیلومتر از این مسیر عباس آباد به کلادرشت برای آسفالت در نظر گرفته شده که در مرحله نخست، بیش از دو و نیم کیلومتر آن اجرایی خواهد شد.

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، ماشین‌آلات و ادوات راهداری در محل مستقر و عملیات آسفالت این محور آغاز می‌شود.

او ادامه داد: راه دسترسی شهرک صنعتی نیز از جمله مواردی بود که با پیگیری استاندار مازندران در دستور کار قرار گرفت و پل این مسیر که پس از سال‌ها انتظار در چهارم اسفندماه سال گذشته به بهره‌برداری رسید، نیازمند اجرای عملیات آسفالت در مسیر‌های منتهی به آن است.

کابلی گفت: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، آسفالت این مسیر از سوی مجموعه شهرک‌های صنعتی استان تاکنون اجرایی نشده بود، اما با تأکید و پیگیری استاندار مقرر شد عملیات آسفالت راه دسترسی شهرک صنعتی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

فرماندار شهرستان عباس‌آباد از پیگیری طرح تعریض مسیر حدفاصل منطقه بی‌بافت تا روستای ماشالله‌آباد خبر داد و گفت: این مسیر به‌عنوان یک رینگ ترافیکی مهم، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر خواهد داشت.

او تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه اقتصادی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان شهرستان عباس‌آباد ایفا کند.