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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان، گفت: در پی پایشهای مستمر یگان حفاظت محیطزیست شهرستان ماهنشان، متخلفینی که در منطقه پناهگاه حیات وحش انگوران اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده بودند، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسینعلی ملکی با اعلام این خبر، گفت: بر اساس این گزارش، متخلفین که با ورود غیرقانونی به این منطقه تحت حفاظت و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع، امنیت زیستبوم و تعادل اکوسیستم منطقه را به مخاطره انداخته بودند دستگیر شدند.
وی افزود: در جریان این عملیات، علاوه بر دستگیری متخلفین و تشکیل پرونده قضایی، ۳۵۰ قطعه ماهی و یک عدد کاری و یک رشته تور پرتابی کشف و ضبط گردید.
ملکی با بیان اینکه در این خصوص خودرو متخلفین شامل یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، توقیف و به پارکینگ نیروی انتظامی شهرستان انتقال یافته و تمامی ادوات و تجهیزات مورد استفاده متخلفین نیز جهت پیگیریهای قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان ضمن تاکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی و تنوع زیستی منطقه،گفت: تمامی مناطق تحت مدیریت این اداره کل به صورت شبانهروزی توسط محیطبانان و با بهرهگیری از تجهیزات نظارتی رصد شده و با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، طبق قانون «شکار و صید» و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
ملکی افزود: از عموم شهروندان، دوستداران طبیعت، درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را بلافاصله به سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیکترین واحد محیطزیست گزارش نمایند.