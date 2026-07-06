مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با بازدید از مرکز عملیات فرودگاهی، آخرین وضعیت آمادگی زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های پروازی برای پذیرش میهمانان و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین کاشف‌آذر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با حضور در مرکز عملیات فرودگاهی (AOCC) و اداره برنامه‌ریزی پروازها، روند مدیریت ترددها و آمادگی‌های عملیاتی در ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید را به‌صورت میدانی بررسی کرد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی در این بازدید، با بررسی دقیق آمارهای پروازی و تحلیل تقاضای پروازها برای روزهای آتی، بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان تمامی بخش‌ها جهت مدیریت بهینه جریان مسافران و مقامات خارجی تاکید کرد.

کاشف‌آذر با ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی در این ایام حساس، از عملکرد کارکنان در میزبانی از پروازهای مقامات و مسئولین کشورهای خارجی که برای شرکت در آیین ادای احترام به رهبر شهید به کشور سفر کرده‌اند، قدردانی کرد و خواستار تداوم دقت و دقت در اجرای برنامه‌ها برای تضمین کیفیت خدمات در ایام مراسم شد.