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رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: خدمات امدادگران در سختترین شرایط، نشانه ایثار، فداکاری و سرمایه اجتماعی ارزشمند هلالاحمر در داخل و خارج کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر در جمع امدادگران خدمترسان به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، ضمن بازدید از چادرهای امدادی، محلهای اسکان و نحوه خدمترسانی به مردم، از نزدیک در جریان اقدامات نیروهای امدادی و داوطلبان قرار گرفت.
وی گفت: کارنامه شما در مجموع، سرمایه اجتماعی بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم در خارج کشور ایجاد کردید. در مرحله جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر دیدیم که زنده بیرون آوردن افراد بسیاری از زیر آوار، تفحص شهدا و کم کردن درد مردم، کار سادهای نبود. این کار از خودگذشتگی، ایثار، فداکاری و واقعاً جانفشانی میخواست و نیروها جهادی کار کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به تداوم مأموریت امدادگران در مراسم تشییع تصریح کرد: این ایام سخت بود، اما با پیشبینیهای انجامشده، بخش عمده کار با موفقیت انجام شد. مأموریت ما تا آخرین لحظه ادامه دارد. همانطور که در حوادث و جنگ، نخستین گروهی هستیم که وارد میدان میشویم و از آخرین گروههایی هستیم که خارج میشویم، در این مراسم نیز باید تا خروج کامل مردم از شهر و اطمینان از آرامش زائران در صحنه بمانیم.
وی از برنامهریزی برای حضور کاروان امدادگران در مراسم تشییع خبر داد و افزود: هماهنگیهای لازم انجام میشود تا جمعی از امدادگران در مسیر تشییع و بدرقه پیکر مطهر حضور داشته باشند. مردم ایران حماسه بزرگی خلق خواهند کرد و این حضور، پیام اقتدار کشور را به دنیا منتقل میکند.
کولیوند با تأکید بر اهمیت رفتار صبورانه و خوشرو با زائران تصریح کرد: گاهی دادن یک لیوان آب خنک، راهنمایی یک زائر گمشده یا کمک به یک سالمند، دعای بزرگی برای شما به همراه دارد. مردم پس از خدا به نیروهای هلالاحمر امید میبندند؛ بنابراین باید با حوصله، متانت، آرامش و خوشرویی پاسخگوی آنان باشیم، حتی اگر خسته باشیم.
وی با اشاره به قدردانی مردم از خدمات امدادگران گفت: در روزهای گذشته وقتی میان مردم حضور پیدا کردم، بسیاری خودشان را به ما میرساندند تا فقط تشکر کنند. حتی یک بانوی سالمند با دعایی صمیمانه از خدمات هلالاحمر قدردانی کرد. همین دعاها ارزشمندترین پاداش برای امدادگران است و خستگی را از تن بیرون میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه مراسم پیشرو «بدرقه پیکر رهبر شهید» است، نه وداع، تأکید کرد: ما معتقدیم شهدا زنده، حاضر و ناظر هستند. در این ایام بار دیگر با آرمانهای رهبر شهید تجدید میثاق میکنیم و خدماتی که امدادگران ارائه کردند، قطعاً مایه خرسندی روح ایشان خواهد بود.
کولیوند افزود: در سفرهای خارجی نیز شاهد بودیم که نگاهها به مردم ایران و نیروهای خدمترسان، نگاه به یک ملت قهرمان است. این افتخار حاصل تلاش مردم، نیروهای مسلح و امدادگرانی است که زیر پرچم خدمت، با ایثار و ازخودگذشتگی در میدان حاضر شدند.