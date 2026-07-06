رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم با اشاره به شرایط اقلیمی کشورمان گفت: با هدف بهره مندی بیشتر از منابع آبی، توجه و استقرار کشاورزی حفاظتی در دیمزار‌ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مظفر روستایی در مراغه کشاورزی حفاظتی را راهکاری مؤثر برای بهره‌گیری از بارش‌های اولیه در دیم‌زار‌های مناطق گرمسیری دانست و افزود: حدود یک میلیون هکتار از اراضی دیم کشور در مناطق گرمسیر و نیمه‌گرمسیری واقع شده است که بهره‌گیری از بارش‌های اولیه در این مناطق برای استقرار محصول، نقش مهمی در افزایش تولید و پایداری آن خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در مناطق گرمسیری کشاورزان معمولاً پس از آغاز بارندگی برای تهیه بستر بذر شروع به کشت اقدام می‌کنند اظهار کرد: این شیوه موجب از دست رفتن بخشی از بارندگی‌های اولیه فصل زراعی می‌شود.

روستایی ادامه داد: زمانی که مقدار بارش‌های اولیه زیاد باشد به طور معمول کشت‌ها هم با تاخیر زیاد انجام می‌شوند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که برای استقرار سبز مزرعه، امکان کشت پیش از بارش فراهم باشد.

وی یادآور شد: برای استفاده از بارش‌های اولیه به ویژه در مناطق گرمسیری نیاز به ادوات و تجهیزات مناسب کشاورزی حفاظتی است و با دستگاه‌های موجود نمی‌توان عملیات خاک‌ورزی و کشت را پیش از بارندگی اولیه و به صورت خشکه کاری انجام داد.

روستایی گفت: لازم است در این خصوص بخش مکانیزاسیون در راستای بهینه سازی و نوسازی ماشین آلات و دستگاه‌های مورد نیاز متناسب با شرایط منطقه به انجام برسد.

به گفته وی، در صورت تأمین و به کارگیری این تجهیزات و ادوات جدید، امکان کشت خشکه کاری پیش از بارندگی و استفاده از بارش‌های اولیه برای استقرار و سبز شدن محصول فراهم می‌شود که منجر به افزایش قابل‌توجه عملکرد در دیم‌زار‌های این مناطق خواهد شد.

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان اینکه استفاده از بارش‌های اولیه در مناطق گرمسیر برای زراعت دیم از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر کشاورزی حفاظتی و مکانیزاسیون متناسب با شرایط این مناطق توسعه یابد، با افزایش تولید درآمد کشاورزان و معیشت آنها بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال ۱۳۷۲ و بر اساس ضوابط تشکیلاتی تبصره ۳۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در مراغه تأسیس شد.

ستاد مرکزی این مؤسسه در شهرستان مراغه مستقر است. مأموریت اصلی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، افزایش بهره‌وری تولید در زراعت دیم کشور است که در پنج حوزه پژوهش‌های کاربردی، مدیریت منابع ژنتیکی، آموزش و ترویج، تولید محصولات و دستاورد‌های فناورانه و مشارکت در برنامه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

پنج ایستگاه این موسسه شامل ستاد موسسه و ایستگاه مناطق سردسیر در مراغه، ایستگاه مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در گچساران، ایستگاه مناطق سرد و کم باران شمال شرق در شیروان و ایستگاه مناطق سرد و کوهستانی غرب در منطقه قاملو کردستان می‌باشد.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران تاکنون موفق به ارائه تعداد ۱۳۶ رقم جدید در تولیدات کشاورزی دیم در بخش حبوبات، غلات، دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای شده است.