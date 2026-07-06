به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در دیدار جمعی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه والا و برجسته قائد شهید امت گفت:شاید امروز برای بسیاری از افراد هنوز به‌درستی روشن نباشد که چه شخصیت ممتاز و بزرگی را از دست داده‌ایم. بنده ایشان را از دهه ۳۰ می‌شناسم و سراسر زندگی ایشان سرشار از نکات مهم، ارزشمند و قابل توجه بود.

این مرجع تقلید با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران اسلامی افزود: در این چند روز، همه دنیا از عظمت حضور مردم متحیر شد و ان‌شاء‌الله در روزهای آینده نیز این حضور گسترده‌تر خواهد شد.

آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: دشمنان بدانند که این حضور حماسی، تنها بخشی از ارادتمندان ایشان را نشان می‌دهد و این مرد الهی در سراسر جهان علاقه‌مندان و دلبستگان فراوانی دارد و همه باید بدانند نزاع ما با تفکر استکباری و ظلم و جنایتی است که از سوی استکبار یعنی آمریکا و صهیونیست، در حال انجام است و این ملت هیچ وقت ظلم پذیر نخواهد شد، یعنی فرهنگ دینی ما اجازه نمی‌دهد با ظالم و استکبار همراه باشیم.

این مرجع تقلید با محکوم کردن عاملان این جنایت، تصریح کرد: عاملان این جنایت بدانند که قصاص آنان قطعی است.

آیت الله نوری همدانی در پایان با توصیه به مسئولان کشور خاطرنشان کرد: مسئولان قدر این مردم را بدانند و با حفظ وحدت و همبستگی، برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و از رکن رکین ولایت فقیه حراست و صیانت کنند و معتقدم هدف اصلی و نخست دشمن تضعیف این جایگاه است و هشدار می‌دهم به همه خصوصاً خواص و مسئولان به طور جدی به این موضوع توجه کنند.