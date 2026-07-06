مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در استان، از آغاز اقدامات قانونی برای هدایت این طرح ها به مسیر نظارت تخصصی سازمان نظام مهندسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون در نشست مشترک با مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اولویت این اداره‌کل برای مقابله با تخلفات ساختمانی گفت: ساماندهی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح استان در دستور کار جدی قرار گرفته و این فعالیت‌ها به دقت زیر ذره‌بین نظارت‌های راه و شهرسازی است.

او با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی گفت: تلاش می‌کنیم با هدایت ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به مسیر قانونی، زمینه بهره‌مندی آنها از خدمات نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان را فراهم کنیم.

آرامون افزود: در حال حاضر ۱۰۷ پروژه عمرانی در حوزه راه و مسکن آذربایجان‌غربی در دست اجراست که در طرح نهضت ملی مسکن، همکاری علمی و تخصصی سازمان نظام مهندسی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فنی طرح ها داشته است.

در ادامه این نشست، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن تمجید از عملکرد استان آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: این استان در حوزه راه و شهرسازی و همچنین اجرای «سامانه جامع نظام مهندسی» یکی از استان‌های پیشرو کشور است و تجربیات موفق آن باید به سایر استان‌ها منتقل شود.

اسدی طرح خانه مهندس در آذربایجان‌غربی را طرحی شاخص و الگویی برای کل کشور دانست و افزود: هیأت‌های چهارنفره استانی موظف‌اند با استفاده از ابزار‌های قانونی و مدیریت ظرفیت اشتغال مهندسان، نقش مؤثری در ساماندهی ساخت‌وساز‌ها ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به جامعه ۶۳۰ هزار نفری مهندسان کشور، تصریح کرد: باید با تسهیل فرآیند‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از این ظرفیت تخصصی در توسعه کشور فراهم شود.

در پایان این جلسه، اسدی از آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از راه‌اندازی «مرکز داوری سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌غربی» خبر داد و از تلاش‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان در حمایت از جامعه مهندسی تقدیر کرد.