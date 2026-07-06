رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری رشت اعلام کرد: با راه‌اندازی سامانه بازطراحی، زمان ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها در گیلان، به ۲ روز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرانک عباسی گفت: طرح بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با هدف هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به دستاورد‌های این سامانه در گیلان گفت: میانگین زمان تأسیس شرکت در استان یک ماه بود که با راه اندازی سامانه بازطراحی و کاهش ۹۰ درصدی زمان ثبت، به ۲ روز کاهش یافته است و همچنین میانگین زمان ثبت تغییرات شرکت‌ها هم از حدود ۲ هفته به ۲ روز رسیده است.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری رشت گفت: انتقال اطلاعات مربوط به تأسیس و تغییرات شرکت‌ها به روزنامه رسمی هم در سامانه جدید در همان روز انجام می‌شود، در حالی که پیش از این، به ۲ روز زمان نیاز داشت.

فرانک عباسی افزود: تاکنون ۱۳۷ درخواست تأسیس شرکت سهامی خاص، ۲۹۷ درخواست تأسیس شرکت با مسئولیت محدود و ۱۲ درخواست تأسیس مؤسسه غیرتجاری در این سامانه ثبت شده است.

وی از ۱۷ درخواست ثبت تغییرات شرکت‌های سهامی خاص و ۱۹ درخواست ثبت تغییرات شرکت‌های با مسئولیت محدود در گیلان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۸ درخواست شرکت سهامی خاص و ۲۱ درخواست شرکت با مسئولیت محدود در مرحله تعیین نام قرار دارند و همچنین ۸۰ شرکت سهامی خاص و ۱۷۰ شرکت با مسئولیت محدود هم در مرحله افتتاح حساب هستند.