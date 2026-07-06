به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما میلاد عرفان پور شاعر تازه ترین سروده خود برای تشییع رهبر شهید انقلاب را منتشر کرد:

ای که آسمان‌دریاکوه‌دشت‌بارانی

پیشوای تاریخی، قهرمان ایرانی

در سکوت تو پنهان، وسعت غم ایوب

در نگاه تو پیدا، شوکت سلیمانی

ای که مهر تو باران، ای که خشم تو طوفان

ای که اشک و لبخندت، آیه‌های قرآنی

ای مسیر تشییعت، سیر ما به سوی قدس

جادهٔ ظهور است این شد به خون، چراغانی

سینه گرچه سنگین است زیر بار داغ تو

سینه را سپر کردیم در نبرد پایانی

با تو ای مه کامل! روشن است راه دل

دوستان تو جان اند، دشمنان تو جانی

ای اجابت شیرین، در قنوت عید فطر

ای که محرم رازت، سجده‌های طولانی

در غم تو رودم من، رود راهی دریا

در غم تو فریادم، بی قرار و طوفانی

ای شهید لب تشنه، ای شهادت افطارت

ای رضای حق با تو، سید خراسانی