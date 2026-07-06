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رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) بر جهانی بودن رسالت اسلام و جایگاه ولایت، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) گفت: رهبر شهید انقلاب همواره با نگاهی فراتر از مرزهای ایران، عزت امت اسلامی، حمایت از مستضعفان جهان، وحدت مسلمانان و پشتیبانی از محور مقاومت را در صدر اولویتهای خود قرار داد و این مسیر در دوران رهبری جدید نیز ادامه خواهد یافت.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، با اشاره به نگاه جهانی اسلام و جایگاه ولایت، اظهار کرد: همانگونه که خود آیین اسلام نگاهی جهانی دارد و خداوند در قرآن کریم میفرماید: «وَما أَرسَلناکَ إِلّا کافَّةً لِلنّاس»، رسالت پیامبر اسلام(ص) برای همه انسانها و همه بشریت است. بر همین اساس، جایگاه رهبری دینی، هدایت الهی و ولایت نیز محدود به یک جغرافیا نیست، بلکه نگاهی جهانی و انسانی دارد.
وی افزود: امروز این ولایت در مرتبه کامل خود در وجود مبارک حضرت ولیعصر(عج) متجلی است و بخشی از این ولایت به ولیفقیه و مرجع عالی شیعیان تفویض شده است؛ از این رو، جایگاه رهبری دینی، جایگاهی جهانی و متعلق به همه انسانهاست.
حجتالاسلام والمسلمین اختری با اشاره به رویکرد امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: اگر به پیامهای انقلاب اسلامی از آغاز نهضت امام خمینی(ره) نگاه کنیم، میبینیم که هیچگاه نگاه ایشان محدود به ایران نبود، بلکه همواره جهان اسلام، ملتها و آزادی انسانها از یوغ استکبار و طاغوتها مورد توجه قرار داشت؛ همان رسالتی که قرآن کریم نیز بر آن تأکید کرده است.
وی ادامه داد: رهبر شهید نیز همین مسیر را دنبال کردند و در تمامی سخنرانیها و مواضع خود، جهان اسلام، امت اسلامی و حتی همه مستضعفان جهان را مورد توجه قرار میدادند. ایشان معتقد بودند زمینهسازی برای عزت امت اسلامی نیازمند تلاش، برنامهریزی و کار مستمر است.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی، اسلام را به مسلمانان بازگرداند؛ زیرا پیش از انقلاب، اسلام در عرصه جهانی جایگاه شایستهای نداشت و کشورهای اسلامی نیز در نظام بینالملل از هویت اسلامی خود بهرهای نمیبردند.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: بخش مهمی از این بیانیه به نگاه جهانی انقلاب، جهان اسلام و مستضعفان اختصاص یافته است و این نشان میدهد که رهبر شهید همواره نگاه فراتر از مرزهای ایران داشتند و آزادی بشریت از سلطه استعمارگران را دنبال میکردند.
حجتالاسلام والمسلمین اختری با اشاره به اقدامات رهبر شهید در تقویت وحدت جهان اسلام اظهار داشت: از ابتدای دوران رهبری ایشان، تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با هدف ایجاد وحدت میان مسلمانان و کاهش اختلافات مذهبی در دستور کار قرار گرفت. همچنین با درخواست شخصیتهای اسلامی، مجمع جهانی اهلبیت(ع) نیز برای انسجامبخشی به پیروان اهلبیت(ع) و تقویت جایگاه آنان شکل گرفت.
وی افزود: مسئله فلسطین نیز همواره یکی از مهمترین دغدغههای رهبر شهید بود. ایشان رژیم صهیونیستی را غده سرطانی در پیکره جهان اسلام میدانستند که برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان و سلطه بر آنان طراحی شده است.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) تأکید کرد: اگر سخنرانیها و بیانیههای رهبر شهید را مرور کنیم، مشاهده میشود که حمایت از مردم فلسطین، دفاع از مقاومت، آزادسازی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی همواره از محورهای اصلی بیانات ایشان بوده است.
وی با اشاره به نماز جمعه نصر رهبر شهید خاطرنشان کرد: ایشان در آن نماز تاریخی تصریح کردند که حمایت از مردم فلسطین و مقاومت، وظیفهای شرعی و فرض بر همه مسلمانان است و این تکلیف تنها محدود به ایرانیان نیست، بلکه همه مسلمانان و حتی همه آزادگان جهان را دربرمیگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین اختری مقاومت را یکی از اصول اساسی اندیشه اسلامی دانست و گفت: رهبر شهید همواره بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان، سلطهگران و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید داشتند و این موضوع را برگرفته از آموزههای قرآن کریم میدانستند.
وی با اشاره به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» اظهار کرد: خداوند مؤمنان را به مقاومت، پایداری و عدم عقبنشینی در برابر دشمن فراخوانده و وعده رستگاری داده است؛ از همین رو، مقاومت یکی از ارکان اصلی اندیشه رهبر شهید بود.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان ابراز امیدواری کرد که این مسیر، با هدایت و رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای، با همان رویکرد و در چارچوب آرمانهای انقلاب اسلامی و جهان اسلام ادامه یابد.