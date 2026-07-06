آیین سوگواری جاماندگان از تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب با حضور خیل عظیم مردم در مرکز و در برخی از شهرستان‌های استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در این مراسم هزاران نفر از عزاداران با راه انداختن دسته‌های سینه‌زنی و نوحه خوانی و سر دادن شعارهای عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز سیدمجتبی رهبر، صاحب عزاست امروز از میدان عالی قاپو تا امام زاده سیدصدرالدین اردبیل را پیاده‌ طی کردند.

در حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی به کشورمان در ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در حالی که مذاکرات هسته ای جریان داشت، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و هموطنان از جمله دانش آموزان بی گناه مدرسه شجره طیبه میناب فارس به شهادت رسیدند.