معاون اول رئیس‌جمهور با حضور جمعیت هلال احمر از آمادگی ایران برای همکاری و ارائه خدمات در برگزاری مراسم پیش‌بینی‌شده در شهر‌های مقدس نجف و کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدرضا عارف امروز در جمع مدیران و دست‌اندرکاران هلال احمر برای برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، با اشاره به تجربه مدیریت رویدادهای بزرگ، بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: در چنین رویدادهایی مسئولیت مجموعه‌های امدادی، درمانی و اجرایی بسیار سنگین، حساس و پراسترس است و هرگونه رخداد بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه با هم‌افزایی و همکاری بسیار خوب میان دستگاه‌های مختلف، مراسم به شکل مطلوب مدیریت شد و این هماهنگی در روند خدمت‌رسانی به مردم به‌خوبی مشهود بود.

عارف از نیروهای امدادی، درمانی، خدماتی و مدیران دستگاه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: خدمت به مردم افتخاری بزرگ است و از همه دست‌اندرکارانی که در این رویداد نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ادامه برنامه‌ها در عراق تصریح کرد: مسئولان مربوطه برای همکاری و ارائه خدمات در کشور عراق اعلام آمادگی کرده‌اند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری مراسم در شهرهای مقدس نجف و کربلا در حال انجام است.

عارف افزود: در صورت نیاز، همه دستگاه‌ها باید همکاری لازم را برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم داشته باشند تا این رویداد به بهترین شکل برگزار شود.