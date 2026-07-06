برترینهای رقابتهای استانی میانداری انفرادی و هنر مرشدی نونهالان و نوجوانان کرمان،به رقابت‌های قهرمانی کشور به میزبانی گلستان اعزام می شوند.

درخشش نونهالان و نوجوانان کرمان در مسابقات میانداری و هنر مرشدی

درخشش نونهالان و نوجوانان کرمان در مسابقات میانداری و هنر مرشدی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در بخش نونهالان، امیرعباس محتشم از رفسنجان در هنر مرشدی و امیرحسین آخوندزاده از کرمان در میانداری انفرادی به مقام نخست رسیدند.

همچنین در رده نوجوانان، امیرسام نگارستانی از کرمان در هنر مرشدی و امیرمهدی جمالی از رفسنجان در میانداری انفرادی عنوان قهرمانی را کسب کردند.

در رده‌بندی تیمی نیز شهرستان رفسنجان مقام نخست، کرمان مقام دوم و سیرجان مقام سوم را به دست آوردند.

برتربنهای این مسابقات به رقابت‌های قهرمانی کشور به میزبانی استان گلستان اعزام خواهند شد.

مسابقات استانی میانداری انفرادی و هنر مرشدی رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان، جمعه ۱۲ تیر در زورخانه شهید حاج یونس زنگی‌آبادی کرمان با حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، سیرجان، جیرفت، بم و عنبرآباد برگزار شد.