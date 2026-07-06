به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: هوای گرم در استان تا پایان هفته جاری ماندگار است و روز پنجشنبه دمای هوا در مشهد به ۳۸ درجه سلسیوس می‌رسد.

سارا حکمی افزود: طبق آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی پدیده غالب جوی در هفته جاری، وزش باد که در نقاط بادخیز همراه با گرد و غبار و احتمال بروز خسارت است.

وی اظهار کرد: در غرب استان نیز بارش‌های پراکنده از امروز آغاز می‌شود.

کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی افزود: در شبانه‌روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و داورزن با دمای ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

حکمی گفت: دمای هوا در مشهد نیز دیروز بین ۲۱ و ۳۷ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز کمینه دما ۲۳ درجه و بیشینه دما ۳۷ درجه پیش‌بینی شده است.