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هوای گرم در خراسان رضوی تا پایان هفته، ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی گفت: هوای گرم در استان تا پایان هفته جاری ماندگار است و روز پنجشنبه دمای هوا در مشهد به ۳۸ درجه سلسیوس میرسد.
سارا حکمی افزود: طبق آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی پدیده غالب جوی در هفته جاری، وزش باد که در نقاط بادخیز همراه با گرد و غبار و احتمال بروز خسارت است.
وی اظهار کرد: در غرب استان نیز بارشهای پراکنده از امروز آغاز میشود.
کارشناس پیشبین هواشناسی خراسان رضوی افزود: در شبانهروز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنکترین و داورزن با دمای ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
حکمی گفت: دمای هوا در مشهد نیز دیروز بین ۲۱ و ۳۷ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز کمینه دما ۲۳ درجه و بیشینه دما ۳۷ درجه پیشبینی شده است.