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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین دیدار خود باقائد شهید گفت: رهبر شهیدمان تمرکز ویژهای بر معیشت و ارتقای جایگاه کارگران داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری، صبح امروز ضمن حضور در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهیدمان، به تبیین دغدغههای راهبردی ایشان در حوزه کارگری پرداخت.
میدری با اشاره به آخرین دیدار کاری خود با امام قائد شهید امت، گفت: در آن دیدار، ایشان مستقیماً درباره برنامههای کلان وزارتخانه برای جامعه کارگری پرسش کردند که بنده بر دو محور «تأمین مسکن کارگری» و «توسعه مهارتآموزی» تاکید کردم. ایشان ضمن تأیید این اولویتها، بر اهمیت حیاتی این دو اقدام برای بهبود وضعیت کارگران تأکید داشتند.
وزیر کار با بیان اینکه رهبر شهید در جلسات متعدد با کارگران، رویکردی نوآورانه و اخلاقمدارانه را دنبال میکردند، افزود: ایشان نگاهِ تقابلی سنتی بین کارگر و کارفرما را به نگاهی مبتنی بر «تکامل متقابل» تغییر دادند. رهبر شهید معتقد بودند که کارگر و کارفرما به عنوان دو بازوی مکمل، تنها با همافزایی میتوانند به شکوفایی تولید و تحقق اهداف مشترک اقتصادی دست یابند.
میدری گفت: رهبر شهید در جلسات خود محورهای عملیاتی مهمی نظیر کاهش حوادث ناشی از کار، تأمین مسکن و مهارتآموزی را به عنوان وظایف حاکمیتی پیگیری میکردند. ایشان نه تنها در مقام رهبر، بلکه در قامت یک معلم اخلاق در این جلسات حاضر میشدند و مکتبی تازه در مدیریتِ مبتنی بر کرامت انسانی را به ما معرفی کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: وزارت کار با الهام از این نگاه راهبردی، متعهد است که مسیر بهبود وضعیت کارگران را که از دغدغههای اصلی آن «رهبر شهید» بود، با جدیت و به عنوان یک اولویت ملی تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهد.