به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ولایتمدار استان مازندران با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، بر ادامه راه آن قائد اعظم تاکید کردند.

حضور پُرشور و گسترده عاشقان و عزاداران آقای شهید امت برای تشییع پیکر مطهر آن بزرگوار در تهران، به اوج خود رسیده به‌گونه‌ای که سوگواران رهبر فقید در خیابان‌های منتهی به مسیر تشییع به دلیل شلوغی مفرط و نبود فضای خالی با دشواری رو‌به‌رو شده‌اند.

مردم دیار علویان از مناطق مختلف استان که برای مراسم خداحافظی با رهبر شهید، خودشان را به تهران رسانده بودند ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری، بر انتقام خون آقای شهید ایران تاکید کردند.

گزارش خبرنگاران اعزامی از مازندران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید: