رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید، جلوه‌ای از همبستگی و انسجام ملت ایران است، گفت: این آیین، علاوه بر ادای احترام به رهبر شهید، پیام روشنی از وحدت، عزت ملی و ایستادگی مردم ایران را به جهانیان مخابره می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد علی‌اکبری گفت‌: ملت ایران رهبر بزرگی را از دست داده و طبیعی است که در عظمت شخصیت ایشان، برنامه‌های مختلفی از جمله مراسم باشکوه تشییع و بزرگداشت برگزار شود.

وی افزود: مراسم وداع با رهبر شهید را فرصتی برای تقویت انسجام ملی دانست و گفت: این آیین، در عین اینکه مراسم سوگواری و ادای احترام به رهبر شهید است، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملت ایران نیز به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گفت: در فرهنگ ایرانی، مردم همواره در غم یکدیگر شریک هستند و بسیاری از اختلاف‌نظر‌ها و فاصله‌ها در چنین روز‌هایی کنار گذاشته می‌شود. این ویژگی، بخشی از فرهنگ ملی ایرانیان است و در چنین بزنگاه‌هایی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.

علی‌اکبری افزود: امروز نیز ملت ایران با حضور در این مراسم، علاوه بر ادای احترام به رهبر شهید، پیام روشنی از وحدت، عزت و همبستگی ملی به جهانیان مخابره می‌کند؛ اینکه هرگونه تهدید و فشار خارجی، ملت ایران را منسجم‌تر و متحدتر خواهد کرد.

وی تأکید کرد: باور به اینکه دشمن، دشمن ملت ایران است، فارغ از هر گرایش و سلیقه‌ای، موجب می‌شود همه ایرانیان در کنار یکدیگر بایستند. این همبستگی سرمایه بزرگ کشور است و بی‌تردید مراسم وداع با رهبر شهید نیز در شأن ملت بزرگ ایران و در تراز فرهنگ، عزت و اقتدار این سرزمین برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی افزود: رهبر شهید همواره نگاه ویژه‌ای به جامعه علمی کشور داشتند که این موضوع در دیدار‌های متعدد ایشان با رؤسای دانشگاه‌ها، استادان، دانشجویان و نخبگان علمی کاملاً مشهود بود. در کنار این نگاه کلان، ایشان بار‌ها بر ضرورت کاربردی شدن آموزش‌ها و تربیت نیرو‌های کارآمد نیز تأکید داشتند؛ موضوعی که اساس مأموریت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: رهبر شهید معتقد بودند کشور علاوه بر دانشمند، به نیرو‌های کارآمد، ماهر و توانمند نیز نیاز دارد و آموزش‌ها باید تا حد امکان به سمت مهارت‌آموزی و کاربردی شدن حرکت کند. این نگاه برای مجموعه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، هم افتخار و هم مبنای حرکت بوده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تأکید کرد: اینکه عالی‌ترین مقام کشور چنین رویکردی را مورد تأکید و حمایت قرار می‌دهد، برای مجموعه دانشگاه یک پشتوانه ارزشمند و مهر تأییدی بر مسیر فعالیت‌های ما محسوب می‌شود. ما نیز خود را موظف می‌دانیم این آرمان بلند را در برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشگاه متجلی کنیم.

علی‌اکبری با اشاره به نگاه ویژه ایشان به جوانان، دانشجویان و آموزش‌های مهارت‌محور گفت: تأکید رهبر شهید بر تربیت نیروی انسانی کارآمد و کاربردی، همواره پشتوانه‌ای ارزشمند برای این دانشگاه بوده و در ادامه مسیر، تحقق این رهنمود‌ها را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: روزی نه‌چندان دور، تمامی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور، علاوه بر دانش تخصصی، از مهارت‌های عملی لازم نیز برخوردار باشند و همان نیرو‌های کاربلد، متخصص و توانمندی باشند که رهبر شهید همواره بر تربیت آنها تأکید داشتند.

پیکر رهبر شهید در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم، روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع می‌شود و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.