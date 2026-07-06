به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی‌حسین حسین‌زاده، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ تیرماه، در این دانشگاه خبر داد.

وی با اشاره به تعداد داوطلبان، افزود: دانشگاه شهید چمران اهواز در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، در نوبت صبح میزبان سه هزار داوطلب، در نوبت بعدازظهر میزبان یک‌هزار و ۵۰۰ داوطلب و در روز جمعه ۲۶ تیرماه نیز میزبان سه هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد خواهد بود.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با تشریح حوزه‌های برگزاری، تصریح کرد: در این دوره از آزمون، دانشکده‌های علوم ریاضی، کشاورزی، علوم، علوم زمین، ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، اقتصاد و علوم اجتماعی و مهندسی برای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد آماده‌سازی شده‌اند.

حسین‌زاده ادامه داد: همچنین دو دانشکدۀ مهندسی عمران و معماری و دامپزشکی نیز به‌عنوان جایگزین در نظر گرفته شده‌اند تا در صورت نیاز، ظرفیت لازم برای پذیرش داوطلبان فراهم باشد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل دانشگاه برای برگزاری این آزمون، خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای رفاه حال داوطلبان، از جمله تأمین فضای مناسب، امکانات رفاهی و نظارت بر روند برگزاری آزمون، اندیشیده شده است و امیدواریم داوطلبان با آرامش خاطر در این آزمون شرکت کنند.