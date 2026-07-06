به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،جمعی از علما، ائمه جمعه و روحانیون اهل سنت استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایشان را نماد وحدت، مفسری قرآنی و قائدی مقتدر دانستند که با مجاهدت خویش، عزت و استقلال را به امت اسلامی هدیه کرد و فقدان ایشان را برای همه مسلمانان ایران، ماتمی بزرگ توصیف کردند.