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تحلیلگر مسائل منطقه در شبکه خبری «جی. ان. ان» پاکستان، حضور گسترده هیئتهای خارجی در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران را نشانه جایگاه محوری جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقهای و دیپلماسی غرب آسیا توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «دکتر مسعود شاهد» تحلیلگر پاکستانی، در برنامهای از شبکه خبری جی. ان. ان با اشاره به حضور هیئتهای بلندپایه خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید گفت: آنچه در تهران رخ داد، تنها یک مراسم تشییع نبود، بلکه به صحنهای برای حضور و رایزنی مقامهای کشورهای مختلف منطقه تبدیل شد.
وی حضور وزیر دفاع لبنان را یکی از مهمترین رخدادهای این مراسم دانست و گفت: وزیر دفاع لبنان که در رأس هیئتی به تهران سفر کرده بود، دیدارهای مفصلی با مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛ حضوری که از منظر سیاسی و امنیتی اهمیت ویژهای دارد.
این تحلیلگر پاکستانی افزود: همزمان، هیئتی از حزب الله لبنان نیز برای شرکت در آیین وداع با رهبر شهید در تهران حضور داشت و این همزمانی، توجه بسیاری از ناظران منطقه را به خود جلب کرد.
دکتر شاهد همچنین به حضور معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی در تهران اشاره کرد و گفت: این مقام عربستانی نیز در حاشیه مراسم با مسئولان ایرانی دیدار و درباره روابط دوجانبه گفتوگو کرد.
وی با اشاره به دیدارهای انجام شده میان مقامهای ایرانی و لبنانی اظهار داشت: در این رایزنیها بر توسعه روابط میان ایران و لبنان و استمرار مناسبات دوستانه دو کشور تأکید شد.
این کارشناس پاکستانی تصریح کرد: گردهم آمدن هیئتهای رسمی از کشورهای مختلف در تهران نشان داد که جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بازیگران اصلی معادلات منطقهای است و تحولات مرتبط با ایران، مورد توجه دولتها و بازیگران مهم منطقه قرار دارد.
دکتر شاهد در ادامه با اشاره به گزارشهای منتشر شده در رسانههای عربی و بینالمللی، احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات فنی ایران و آمریکا در اسلامآباد را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس این گزارشها، در صورت نهایی شدن این مذاکرات، موضوعاتی از جمله برنامه هستهای ایران، امنیت تنگه هرمز و داراییهای مسدود شده ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در پایان تاکید کرد: مجموعه تحولات اخیر، از حضور گسترده هیئتهای خارجی در تهران تا تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات، نشان میدهد ایران همچنان در کانون تحولات سیاسی و امنیتی منطقه قرار دارد.