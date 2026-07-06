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وزیر نفت گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی برای اعتلای ایران اسلامی تا پای جان ایستادند و جان خود را در راه عزت اسلام و سربلندی ایران فدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محسن پاکنژاد امروز (۱۵ تیر) در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: نهم اسفند سال ۱۴۰۴ روزی بسیار تلخ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود. ما مردم ایران، رهبری فرزانه و حکیم را از دست دادیم؛ رهبری که به آرمانها و اصول خود باور داشت و تا پای جان برای آنها ایستادگی کرد.
وی تأکید کرد: رهبر شهید نهتنها برای ملت ایران و جامعه مسلمانان جهان، بلکه برای آزادگان غیرمسلمان سراسر جهان نیز شخصیتی محبوب و الهامبخش بود.
وزیر نفت افزود: از دست دادن چنین گنجینهای برای انقلاب اسلامی ایران، فقدانی بزرگ و داغی جانکاه است که تا ابد در دل یکایک مردم شریف ایران باقی میماند.
پاکنژاد با اشاره به حضور کارکنان صنعت نفت در آیین تشییع گفت: به همراه همکارانم از بخشهای مختلف صنعت نفت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید حضور یافتهایم تا در کنار مردم ایران، در این سوگ بزرگ شریک باشیم.
وی ادامه داد: مردم شریف ایران با این حضور باشکوه، نهتنها با رهبر شهید وداع و پیکر مطهر ایشان را تشییع کردند، بلکه با خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، نیز بیعت کردند و پیوندی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی بستند. این پیوند، نشاندهنده استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.
وزیر نفت در پایان تأکید کرد: رهبر شهید برای اعتلای ایران اسلامی تا پای جان ایستادند و جان خود را در راه عزت اسلام و سربلندی ایران فدا کردند. مردم ایران هرگز این ایثار را از یاد نخواهند برد و با بیعت با جانشین صالح ایشان، این راه با استحکام و اقتدار ادامه خواهد یافت.