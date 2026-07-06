به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نجمه پورملکی، از بانوان شاعر کشور، تازه‌ترین سروده خود را به بیان مظلومیت امام شهید و خانواده شهید ایشان اختصاص داد.

این سروده از زبان نوه رهبر شهید به پدربزرگ خود است :

بابابزرگ! این آخرین دیدار تهران است؟

: زهرای من! دیدار آخر در خراسان است

_گفتی به زودی کربلایی می‌شوم با تو

: آری رقیه منتظر با چشم گریان است

_موهای بورم سوخته... عیبی ندارد که؟

:نه در حرم موی عروسک‌ها پریشان است

_ بابابزرگ از اشک مردم، سیل جاری شد

: این سیل تاریخی همان اعجاز قرآن است

_ اینجا مصلای نماز جمعه نصر است؟

یا که نمازِ بدرقه در زیر باران است؟

_ بین عزاداران کسی یا اهل العالم گفت

:فریاد مهدی (عج) در رثای جدّ عطشان است

_ حالا که داری می‌روی انگار خوشحالی

: خوشحالی‌ام از لحظه دیدار یاران است

_دستی کشیده بر سرم، این روح زیبا کیست؟

:اسمش امام راحل و پیرجماران است

_ مثل عمو قاسم چرا بی دست برگشته؟

: او تنگسیری مرد دریا مرد طوفان است

_در دست مردم رنگ پرچم‌ها چرا سرخ است

:چون ملت مبعوث، خونخواه شهیدان است

_تکثیر شد مشت گره کرده بطوری که

دشمن از این مشت گره‌کرده هراسان است

مثل عبای پنج تن تابوت ما اینک

شرح حدیث پرچم زیبای ایران است

ذکری که خشم دشمنان را برمی‌انگیزد

لبیکَ سیدمجتبی توی خیابان است