مرکز ملی پایش و هشدار سریع اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به خیزش گردوخاک در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با توصیف شرایط جوی مورد انتظار گفت : از ظهر سه شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ تا اواخر وقت همان روز شاهد وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند باد‌های لحظه‌ای و برخاستن گردوخاک خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود : این شرایط در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکزی استان موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک می شود.

وی توصیه کرد: احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات لازم توسط مسئولین در نظر گرفته شود.