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خدمات ۷ ایستگاه مترو که صبح امروز به علت تراکم زیاد جمعیت متوقف شده بود، دوباره فعالیت خود را از سرگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت مترو اعلام کرد به اطلاع شهروندان و مسافران گرامی میرساند، تمامی ایستگاههای مترو تهران و حومه در حال حاضر فعال و پذیرای مسافران هستند.
ازدحام شدید جمعیت عزادار در مسیر برگزاری مراسم تشییع و بدرقه امام شهید امت ایستگاههای میدان انقلاب اسلامی، تئاتر شهر، فردوسی، توحید، دروازه دولت و ایستگاه شادمان از مدار بهرهبرداری خارج شدند و پذیرش و تخلیهٔ مسافر در این ایستگاهها صورت نمی گرفت.