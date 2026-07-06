به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت مترو اعلام کرد به‌ اطلاع شهروندان و مسافران گرامی می‌رساند، تمامی ایستگاه‌های مترو تهران و حومه در حال حاضر فعال و پذیرای مسافران هستند.

ازدحام شدید جمعیت عزادار در مسیر برگزاری مراسم تشییع و بدرقه امام شهید امت ایستگاه‌های میدان انقلاب اسلامی، تئاتر شهر، فردوسی، توحید، دروازه دولت و ایستگاه شادمان از مدار بهره‌برداری خارج شدند و پذیرش و تخلیهٔ مسافر در این ایستگاه‌ها صورت نمی گرفت.