استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی، اعلام کرد که توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بسیج ظرفیت خیران و سرمایه‌گذاران برای حذف مدارس کانکسی و سنگی در دستور کار جدی استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، در جلسه نهضت مدرسه‌سازی، با اشاره به ضرورت جبران عقب‌ماندگی استان در سرانه فضاهای آموزشی، تأکید کرد که رسیدن به میانگین کشوری باید اولویت اصلی دستگاه‌های مسئول باشد.

استاندار با ابراز تأسف از تداوم فعالیت مدارس کانکسی و سنگی در برخی مناطق استان، دستور داد: تمامی این مدارس باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید جمع‌آوری و جایگزین شوند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و انسانی استان، شایسته نیست که آذربایجان‌غربی در زمینه سرانه فضاهای آموزشی از میانگین کشور عقب بماند. وی همچنین خاطرنشان کرد که اعتبات دولتی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید از ظرفیت خیران مدرسه‌ساز و مشارکت مردمی برای تسریع در روند توسعه استفاده کرد.

رحمانی در پایان بر ضرورت احصای دقیق نیاز هر شهرستان به احداث مدرسه تأکید کرد و گفت: پس از جمع‌بندی نیازهای هر منطقه، طرح‌ها باید برای جذب سرمایه‌گذاران و خیران ارائه شود تا نهضت مدرسه‌سازی به یک حرکت فراگیر برای آینده فرزندان استان تبدیل شود.



